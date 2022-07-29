Рим, , 10:08 — REGNUM Нападающий сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов может перейти из «Ромы» в другой итальянский клуб — «Торино». Об этом 29 июля сообщает Corriere Gramata.

Элдор Шомуродов Fclm.ru

Отмечается, что «Торино» хочет арендовать 27-летнего форварда с возможностью выкупить его. По информации издания, «Рома» уже получила запрос от туринского клуба.

Ранее сообщалось, что Шомуродов может покинуть «Рому» из-за того, что главный тренер Жозе Моуринью не видит его в своей команде.

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