Иркутск, , 10:08 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области немного ухудшилась: по состоянию на 29 июля 2022 года число жертв COVID-19 составляет 8699 человек (+1 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 298 369 (+190 за сутки), хотя сутками ранее было +181.

Коронавирус Павел Соболев © ИА REGNUM

Госпитализированы 283 (+12 за сутки). В то же время выздоровели 293 559 пациентов (+61 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 722 пациент погиб от болезней, не связанных с COVID-19 (0 за сутки).

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