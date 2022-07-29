Тбилиси, 29 июля, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Соединённые Штаты и Грузия должны держаться друг друга в это сложное время, чтобы противостоять России. Об этом в интервью грузинской службе «Голоса Америки» (иностранное СМИ, признанное иностранным агентом) заявила посол США в Тбилиси Келли Дегнан.

Келли Дегнан

Она прокомментировала скандал, который начался с того, что депутаты парламента Грузии Созар Субари, Михаил Кавелашвили и Дмитрий Хундадзе, покинув правящую партию «Грузинская мечта», заявили о попытке Дегнан втянуть республику в войну с Россией. Она отрицает эти обвинения.

«Тесное стратегическое партнёрство между Соединёнными Штатами и Грузией принесло большую пользу обеим странам. В течение последних 30 лет мы предоставили Грузии помощь размере более $6 млрд», — сказала глава дипмиссии.

По мнению Дегнан, отдаление Грузии от США и «естественных союзников» выгодно только небольшой группе людей. Американский дипломат не понимает, почему некоторые грузинские политики делают это. Посол заверила, что Вашингтон продолжит делать из Грузии «процветающую и демократическую» страну.

Напомним, ранее Кавелашвили, Субари, Хундадзе обвинили Дегнан в подстрекательстве к войне с РФ. Они также заявили, что отказ Брюсселя предоставить республике статус кандидата в ЕС был сделан для того, чтобы дать оппозиции повод дестабилизировать ситуацию в стране и совершить переворот.