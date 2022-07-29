Липецк, , 10:06 — REGNUM Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили теракт в Липецкой области. Об этом 29 июля сообщили в Центре общественных связей ведомства.

ФСБ Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ЦОС, в селе Горицы Добровского района Липецкой области задержаны трое граждан Украины, ранее прибывшие в РФ. Главарём группы, по информации ФСБ, являлся мужчина 1988 года рождения, ранее неоднократно судимый за педофилию. С них находились две женщины — 1986 года рождения и 1978 года рождения.

В спецслужбе отмечают, что все три гражданина входили в состав диверсионно-разведывательной группы, созданной «Правым сектором» и находившейся под патронажем СБУ.

Боевики планировали совершить подрыв самодельного взрывного устройства большой мощности в местах скопления людей на одном из объектов транспортной инфраструктуры Липецка.