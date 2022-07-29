Белгород, 29 июля 2022, 10:09 — REGNUM Обучение в Белгородском государственном университете решили пройти восемь детей военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 июля в пресс-службе вуза.
Абитуриенты подали необходимые документы в приёмную комиссию. В целом, в БелГУ зарегистрировали уже 10 300 заявлений от будущих студентов.
Как сообщало ИА REGNUM, в Белгородский государственный университет также поступили 262 заявления от абитуриентов из ЛДНР и ряда областей Украины.
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