Белгород, 29 июля, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Обучение в Белгородском государственном университете решили пройти восемь детей военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 июля в пресс-службе вуза.

(сс) Владимир Лобачев Белгородский государственный национальный исследовательский университет

Абитуриенты подали необходимые документы в приёмную комиссию. В целом, в БелГУ зарегистрировали уже 10 300 заявлений от будущих студентов.

«Это практически такой же показатель, как и в прошлом году, когда мы набрали рекордное количество первокурсников. Как и в прошлые годы, мы видим большую заинтересованность в нашем вузе у абитуриентов из всех регионов России и разных стран мира», — уточнил ректор НИУ «БелГУ», профессор Олег Полухин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белгородский государственный университет также поступили 262 заявления от абитуриентов из ЛДНР и ряда областей Украины.