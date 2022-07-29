Калуга, , 12:30 — REGNUM В Калужской области размеры единовременной выплаты в рамках социального контракта на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, в том числе самозанятым, увеличили 28 июля депутаты областного парламента. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Законодательного собрания региона.

На внеочередном заседании сессии областного парламента Пресс-служба Законодательного собрания Калужской области

Размеры единовременной выплаты в рамках социального контракта на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, в том числе самозанятым, увеличены с 250 тыс. до 350 тыс. рублей. Со 100 тыс. до 200 тыс. рублей увеличены единовременные выплаты на ведение личного подсобного хозяйства.

«Калужская область выступала в этой части пилотным субъектом. Динамика по участию граждан в этом проекте хорошая, поэтому увеличение этих сумм расширит круг получателей этих денег и поможет гражданам», — отметил спикер областного парламента Геннадий Новосельцев.

Социальный контракт — это соглашение, которое заключается органами соцзащиты с гражданами и семьями, доход которых по независящим от них причинам ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. По данному соглашению орган социальной защиты населения обязуется оказать государственную социальную помощь, в том числе осуществить денежную выплату, а ее получатели берут на себя определенные обязательства: пройти переобучение, открыть собственное дело, вести личное подсобное хозяйство. В первую очередь социальный контракт направлен на то, чтобы помочь нуждающимся перейти на самообеспечение.

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