Донецк, 29 июля, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Восточный ствол шахты им. Засядько в Донецке обесточен в результате обстрела ВСУ, под землей находятся 33 горняка, сообщает 29 июля министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики.

DariuszSankowski Шахта

«Сегодня в 7:30 (совпадает с мск) в результате обстрела Донецка обесточен Восточный ствол шахты имени А. Ф. Засядько. Под землей 33 горняка, пострадавших нет», — говорится в телеграм-канале министерства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские боевики обстреляли Донецк из «Града» и «Урагана».

Читайте также: Боевики ВСУ обстреляли Донецк из «Града» и «Урагана»