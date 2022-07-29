Екатеринбург, 29 июля, 2022, 10:02 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на улице Благодатской сгорело два двухквартирных жилых дома. Об этом сообщили журналистам в свердловском областном управлении МЧС.

Пожар

Пожар возник ночью 29 июля. Площадь очага составила 250 кв. метров. Сгорели надворные постройки и была повреждена кровля домов.

В тушении огня были задействованы 27 человек и семь единиц техники. Проливку и разбор сгоревших конструкций завершили уже утром, в 06:55 по местному времени.