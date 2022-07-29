Липецк, , 10:02 — REGNUM Террористический акт, готовившийся сторонниками запрещённой организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), предотвращён силовиками в Липецкой области. Об этом 29 июля сообщили в центре общественных связей ФСБ России.

ФСБ Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщается, трое участников диверсионно-разведывательной группы планировали совершить подрыв самодельного взрывного устройства большой мощности на одном из объектов транспортной инфраструктуры Липецка.

«В селе Горицы Добровского района области задержаны ранее прибывшие в Российскую Федерацию трое граждан Украины — мужчина 1988 года рождения (главарь, ранее неоднократно судимый за педофилию) и две женщины 1986 года рождения и 1978 года рождения», — говорится в сообщении ФСБ.

Все задержанные, по данным правоохранителей, входили в состав диверсионно-разведывательной группы, созданной запрещённой организацией «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) под патронажем Службы безопасности Украины.

При обыске в тайнике были обнаружены составные части самодельного взрывного устройства, также в средствах связи задержанных выявлена переписка с активными участниками запрещённой организации. Возбуждены уголовные дела.