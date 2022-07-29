Москва, 29 июля, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Сегодня, 29 июля, мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате пожара в хостеле на юге столицы.

34.mchs.gov.ru Пожар

«К сожалению, не обошлось без жертв — смерть восьми человек. Соболезную родным и близким погибших», — написал Собянин в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительной версии, причиной пожара в хостеле на улице Алма-Атинская в Москве стал аварийный режим работы энергосети.

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