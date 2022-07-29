Лондон, 29 июля, 2022, 18:15 — ИА Регнум. На самом деле от перестановки премьеров в Великобритании мало что меняется. Там есть королева Елизавета, которая многими напрасно считается некой декорацией — по факту же у нее огромная власть, и на своем троне Елизавета II пережила энное количество премьеров, бегавших к ней на доклады по первому звонку Ее Величества.

UK Government Лиз Трасс

Там также есть главы мощных спецслужб и сверхбогатые банкиры, которых никто не выбирал. Вот эта верхушка и определяет курс Британии, рассчитанный не от выборов до выборов, а на многие десятилетия и больше. Правящий класс выдвигает очередного премьера на роль спикера и менеджера, а не реального правителя, и периодически меняет их, чтобы «выпустить пар» и успокоить народное недовольство.

Для поддержания неизменности курса и создания гарантий невозможности выхода публичных политиков из-под контроля кураторов в свое время в Великобритании был создан институт секретарей министров. Там министры часто не получают доступа ко всем архивам своего предшественника, а секретарь их имеет. Бывает, секретарь министра пересиживает несколько министров, а курс власти остается неизменным вне зависимости от выборов.

Английский политический класс на деле почти не меняется уже сотни лет, и веками экономику и политический курс страны контролируют одни и те же семейные кланы. Так что придет ли на пост премьера Трасс или ее конкуренты — от этого мало что изменится в плане английской внешней политики, которая столетиями является русофобской.

Тем не менее Трасс на посту премьера была бы весьма выгодна России, поскольку ее невежество просто бьет в глаза, а русофобия имеет забавно-гротескный характер. К примеру, у всех в памяти осталось дикое заявление Лиз Трасс о том, что Лондон никогда не признает суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями. Очевидно, данная «отличница боевой и политической подготовки» из Оксфорда перепутала эти регионы с ЛДНР.

Если Трасс изберут в премьеры, то она явно будет нести примерно такую же чушь, чем будет подрывать имидж Великобритании и вообще дискредитировать русофобский дискурс западных стран.

Игорь Друзь