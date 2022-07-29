Чита, 29 июля, 2022, 10:00 — ИА Регнум. В Чите, где 29 июля значительно осложнилась паводковая обстановка, помимо эвакуации граждан из подтопленных территорий и закрытия дорог и моста, ведутся берегоукрепляющие работы.

Мэрия Читы Паводок в Чите

По информации главы администрации Ингодинского района Михаила Шибаева, на улице Пугачева ведутся берегоукрепляющие работы, задействовано пять единиц спецтехники. Также проводится отсыпка грунтом в районе пешеходного моста на улице Аянская. В ближайшее время начнутся работы по дополнительному укреплению в районе улицы 2-я Шубзаводская.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с поднятием уровня воды в р. Читинка, закрыто движение через мост по улице Комсомольская в Чите.