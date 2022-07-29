* талибов — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, 29 июля, 2022, 09:59 — ИА Регнум. В афганской провинции Панджшер в ходе боестолкновений с силами Фронта национального сопротивления Афганистана были убиты четверо талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

Согласно источникам, бой в районе Дарбанд Фарадж уезда Анаба длился несколько часов. Информации о ходе вооружённого столкновения пока не поступало.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Фронт сопротивления пока не представили комментариев.

Ранее поступали сообщения о партизанской атаке бойцов Фронта сопротивления на колонну талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Шотул. По данным источников, в результате этой атаки было убито 12 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).