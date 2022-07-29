Чебоксары, , 09:58 — REGNUM В Чувашии планируют субсидировать трудоустройство молодёжи, развивать молодёжное предпринимательство и самозанятость, а также организовать временное трудоустройство молодых граждан для приобретения практического опыта. Данные направления прописаны в программе по содействию занятости молодёжи. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности председателя Кабинета министров республики Михаил Ноздряков, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Безработица Иван Шилов © ИА REGNUM

Долгосрочная республиканская программа по содействию занятости молодёжи на период до 2030 года разработана «в целях повышения эффективного содействия трудоустройству» жителей в возрасте от 14 до 35 лет.

«Целью программы является создание условий для реализации профессионального, трудового и предпринимательского потенциала молодёжи в условиях трансформационных процессов на рынке труда», — говорится в документе.

Данную программу планируется реализовать на основе системы «доступной профессиональной ориентации» и образования для получения востребованных навыков, создание «достойных рабочих мест» и временное трудоустройство «для приобретения практического опыта», развитие молодёжного предпринимательства и самозанятости, через мотивацию работодателей и совершенствование государственной политики по защите трудовых прав молодых людей.

Основные задачи — формирование карьерных стратегий молодёжи с учётом индивидуальных способностей и потребностью рынка труда, обеспечение соответствия получаемого образования профессиональным требованиям работодателей, совмещение получения образования и трудовой (предпринимательской) деятельности, дополнительная поддержка молодёжи.

Как следует из документа, в рамках данных задач предусматриваются прохождение производственной практики за счёт цифровизации процессов, развитие волонтёрства и системы временной занятости в свободное от учёбы время, субсидирование трудоустройства, профессиональное обучение различных категорий молодёжи,

В документе отмечается, что в 2019 году в органы службы занятости Чувашии за содействием в поиске подходящей работы обратились 23 703 гражданина в возрасте от 15 до 29 лет (46,3% от общей численности обратившихся), в 2020 году — 30 508 граждан (40,6%), в 2021 году — 22 727 человек (50,5%). Из них доля выпускников составляет соответственно 2,7%, 2,8% и 1,9%.

По данным минтруда, в среднем молодёжь ищет работу 2,85 месяца, при этом более половины (55,4%) на это требуется 1 — 4 месяца.