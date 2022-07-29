Чебоксары, 29 июля, 2022, 09:58 — ИА Регнум. В Чувашии планируют субсидировать трудоустройство молодёжи, развивать молодёжное предпринимательство и самозанятость, а также организовать временное трудоустройство молодых граждан для приобретения практического опыта. Данные направления прописаны в программе по содействию занятости молодёжи. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности председателя Кабинета министров республики Михаил Ноздряков, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица

Долгосрочная республиканская программа по содействию занятости молодёжи на период до 2030 года разработана «в целях повышения эффективного содействия трудоустройству» жителей в возрасте от 14 до 35 лет.

«Целью программы является создание условий для реализации профессионального, трудового и предпринимательского потенциала молодёжи в условиях трансформационных процессов на рынке труда», — говорится в документе.

Данную программу планируется реализовать на основе системы «доступной профессиональной ориентации» и образования для получения востребованных навыков, создание «достойных рабочих мест» и временное трудоустройство «для приобретения практического опыта», развитие молодёжного предпринимательства и самозанятости, через мотивацию работодателей и совершенствование государственной политики по защите трудовых прав молодых людей.

Основные задачи — формирование карьерных стратегий молодёжи с учётом индивидуальных способностей и потребностью рынка труда, обеспечение соответствия получаемого образования профессиональным требованиям работодателей, совмещение получения образования и трудовой (предпринимательской) деятельности, дополнительная поддержка молодёжи.

Как следует из документа, в рамках данных задач предусматриваются прохождение производственной практики за счёт цифровизации процессов, развитие волонтёрства и системы временной занятости в свободное от учёбы время, субсидирование трудоустройства, профессиональное обучение различных категорий молодёжи,

В документе отмечается, что в 2019 году в органы службы занятости Чувашии за содействием в поиске подходящей работы обратились 23 703 гражданина в возрасте от 15 до 29 лет (46,3% от общей численности обратившихся), в 2020 году — 30 508 граждан (40,6%), в 2021 году — 22 727 человек (50,5%). Из них доля выпускников составляет соответственно 2,7%, 2,8% и 1,9%.

По данным минтруда, в среднем молодёжь ищет работу 2,85 месяца, при этом более половины (55,4%) на это требуется 1 — 4 месяца.