Москва, , 09:57 — REGNUM Следственный комитет России запросит информации у Министерства обороны РФ о преступлениях киевского режима, сообщили 29 июля в пресс-службе СК.

Эмблема СК РФ

По данным ведомства, в Кривом Роге, Новодмитровке (ДНР), а также в Днепре в жилых домах дислоцированы подразделения украинских войск. Там же оборудованы склады оружия и боеприпасов, при этом эвакуация местных жителей не проводилась.

В городе Артёмовск (ДНР) украинские войска заминировали дамбу городского водохранилища. Следователи располагают информацией, что объект предполагается взорвать, а после с широким освещением в СМИ обвинить Вооружённые силы России в неизбирательных ударах по гидродинамически опасным объектам.

Провокация может привести к тому, что под водой окажутся кварталы города с численностью населения более 35 тыс. человек.