Бирмингем, Великобритания, , 09:56 — REGNUM В центральной Англии, на родине промышленной революции, заводы работают с новой силой, изготовляя детали для автомобилей, самолетов и медицинского оборудования, которые раньше производились в Азии, передает 28 июля Reuters.

Заводской цех Дарья Антонова © ИА REGNUM

После двух лет глобальных сбоев в цепочках поставок, когда экономические перспективы выглядят всё мрачнее, производители второго по величине британского города Бирмингема говорят, что завалены заказами из-за того, что всё новые клиенты возвращают производство на родину.

На протяжении десятилетий решения о выборе поставщика принимались исходя из того, кто обойдется дешевле. Но пандемия и растущая геополитическая напряженность подорвали модель массового аутсорсинга и заставили некоторых предпринимателей создавать альтернативные производственные линии ближе к дому, несмотря на то, что это длительный процесс, требующий больших затрат.

В Великобритании эта тенденция «решоринга» также обусловлена введением полного пограничного контроля после выхода страны из Европейского союза.

«Нужен небольшой сейсмический шок, чтобы заставить компании пересмотреть стратегию, — говорит глава производственной фирмы Тони Хейг. — Но цена становится уже совершенно неважной, если невозможно достать товар».

Опрос, проведенный отраслевой группой Make UK среди 132 компаний в начале 2022 года, показал, что более 40% из них увеличили свою британскую базу поставок.

Этот сдвиг может оказаться важным для Британии, где упадок машиностроения и подобных производств, начавшийся в конце 1970-х годов, привел к утрате квалифицированных рабочих и специалистов, и постепенно эту нехватку приходится заполнять робототехникой, автоматизацией и 3D-печатью.

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