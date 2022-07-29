Хабаровск, , 09:54 — REGNUM В Хабаровском краевом музее имени Н. И. Гродекова в рамках нацпроекта «Культура» открылась выставка «Казачество на государевой службе» из собрания Государственного исторического музея Москвы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

На выставке «Казачество на государевой службе» из собрания Государственного исторического музея. Gtrk-kaluga.ru

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Горожан приглашают окунуться в историю уникального сословия — одновременно защитников границ, первооткрывателей и землепашцев.

Впервые всерьёз казаки заявили о себе в начале ХVII века: на избирательном Земском соборе 1613 года именно слово атаманов оказалось решающим для восхождения на престол Михаила Романова. Без казачьих сабель не обошлась ни одна русско-турецкая война XVIII–XIX веков, не говоря уже о покорении Кавказа, присоединении Казахстана и Средней Азии, освоении Сибири и Дальнего Востока.

На выставке представлены вооружение и обмундирование. Среди уникальных экспонатов — черкеска урядника линейных казаков Собственного Его Императорского Величества Конвоя и мундир нижних чинов лейб-гвардии Атаманского Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полка — цвета и гордости российской императорской гвардии. Также среди редкостей - знаки почётных и станичных судей, созданные по положению 1891 года.

Узнать, как выглядели прославленные атаманы и люди, связанные с историей казачества, можно благодаря портретам Ермака Тимофеевича, Матвея Платова, Якова Бакланова и графа Николая Муравьева-Амурского.

«Благодаря национальному проекту «Культура» сегодня в нашем краеведческом музее возможно больше узнать о тех, кто многие века творил историю нашей страны. Особенно важно это для подрастающего поколения. И сегодня молодежь от 14 до 22 лет может приобрести билеты на выставку по «Пушкинской карте», — прокомментировал министр культуры Хабаровского края Юрий Ермошкин.

Без казачьих сабель не обошлась ни одна русско-турецкая война XVIII–XIX веков, не говоря уже о покорении Кавказа, присоединении Казахстана и Средней Азии, освоении Сибири и Дальнего Востока.

Продлится выставка до 11 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, фестиваль казачьей культуры Сибирского федерального округа «Братина» пройдет в «Тальцах» 13–14 августа.