Москва, 29 июля, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Власти Соединенных Штатов упорно отрицают рецессию в стране, в Белом доме решили отменить это слово, сообщила 29 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«В Белом доме отрицают рецессию в США. Упрямо стоят на своём, спорят со своими же журналистами, мотают головой, злятся, отказываются отвечать на уточняющие вопросы о том, что же тогда «рецессия», — написала Захарова в телеграм-канале.

По ее словам, ранее «американских политических эквилибристов выручали словечки, типа «спад», «замедление», но сейчас ситуация настолько катастрофическая, что были придуманы «путинский налог», «путинские цены» и т.д.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Министерства торговли США, ВВП страны во втором квартале 2022 года снизился на 0,9% в пересчете на год. Таким образом, экономика США снижается второй квартал подряд (в первом квартале было зафиксировано снижение на 1,6% в пересчете на год).

Читайте также: Пресс-секретарь Жан-Пьер как могла ответила на вопрос о рецессии в США