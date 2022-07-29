Грозный, , 09:51 — REGNUM Чечня и Белоруссия намерены сотрудничать по ряду направлений в производственном секторе, в частности, рассматривается вопрос о сборке на базе промышленных предприятий северокавказской республики белорусской автотехники. Об этом шла речь в ходе рабочей поездки в Чечню белорусской делегации во главе с председателем Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Дмитрием Пантусом.

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По его словам, Белоруссия может поставлять комплектующие для автотехники в Чечню, где будут организованы сборочные производства.

«Мы открыты для любых форм сотрудничества, в том числе и для поставки отдельных деталей, узлов и комплектующих», — цитирует Пантуса ТАСС.

Эти намерения подтвердил министр промышленности и энергетики Чечни Адам Хакимов. По его словам, на выставке в Грозном были представлены «крупнейшие предприятия в промышленном секторе, машиностроительном секторе и в секторе легкой индустрии», которые могут разместить свои заказы по сборке на территории Чечни.

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