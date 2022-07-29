Симферополь, 29 июля 2022, 09:50 — REGNUM Более 11 млн рублей получит Республика Крым на завершение реализации проектов благоустройства — победителей Всероссийского конкурса на создание комфортной городской среды. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксёнов 29 июля.
Согласно документу, размещённому на сайте правительства России, Крыму выделено 11 млн 117,2 тыс. рублей.
В целом правительство России выделило ещё более 3,6 млрд рублей для реализации проектов — победителей Всероссийского конкурса на создание комфортной городской среды. Дополнительное финансирование из резервного фонда правительства позволит закончить 37 проектов, ставших победителями конкурса в 2020 году, и 136 проектов, победивших в 2021 году.