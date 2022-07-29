Симферополь, , 09:50 — REGNUM Более 11 млн рублей получит Республика Крым на завершение реализации проектов благоустройства — победителей Всероссийского конкурса на создание комфортной городской среды. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксёнов 29 июля.

Крым. Вид на Коктебель Марина Каширская © ИА REGNUM

«Согласно распоряжению председателя правительства Российской Федерации Михаила Владимировича Мишустина Республика Крым дополнительно получит более 11 млн рублей для завершения реализации проектов благоустройства — победителей Всероссийского конкурса на создание комфортной городской среды», — написал Аксёнов.

Согласно документу, размещённому на сайте правительства России, Крыму выделено 11 млн 117,2 тыс. рублей.

В целом правительство России выделило ещё более 3,6 млрд рублей для реализации проектов — победителей Всероссийского конкурса на создание комфортной городской среды. Дополнительное финансирование из резервного фонда правительства позволит закончить 37 проектов, ставших победителями конкурса в 2020 году, и 136 проектов, победивших в 2021 году.