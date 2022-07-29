Симферополь, 29 июля, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Более 11 млн рублей получит Республика Крым на завершение реализации проектов благоустройства — победителей Всероссийского конкурса на создание комфортной городской среды. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксёнов 29 июля.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Вид на Коктебель

«Согласно распоряжению председателя правительства Российской Федерации Михаила Владимировича Мишустина Республика Крым дополнительно получит более 11 млн рублей для завершения реализации проектов благоустройства — победителей Всероссийского конкурса на создание комфортной городской среды», — написал Аксёнов.

Согласно документу, размещённому на сайте правительства России, Крыму выделено 11 млн 117,2 тыс. рублей.

В целом правительство России выделило ещё более 3,6 млрд рублей для реализации проектов — победителей Всероссийского конкурса на создание комфортной городской среды. Дополнительное финансирование из резервного фонда правительства позволит закончить 37 проектов, ставших победителями конкурса в 2020 году, и 136 проектов, победивших в 2021 году.