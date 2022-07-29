* талибов — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, 29 июля, 2022, 09:49 — ИА Регнум. В афганской провинции Панджшер 12 талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты в результате нападения партизан Фронта национального сопротивления Афганистана. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

По данным источников, нападение произошло вечером 28 июля в уезде Шотул. Атаке подверглась колонна талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Собеседники также добавили, что в ходе атаки были уничтожены два талибских (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «Хамви».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока ничего не сообщили по поводу этих заявлений.

Следует отметить, что нападение произошло после нескольких дней боёв в Панджшере. Около двух недель назад в ряде районов этой провинции произошли ожесточённые столкновения между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и силами Фронта сопротивления. Согласно сообщениям, в результате этих боёв потери понесли обе стороны.