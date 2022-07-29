Киев, 29 июля, 2022, 18:08 — ИА Регнум. Западные вооружения, поставляемые Украине, не способны переломить ход войны и не являются «чудо-оружием», однако они способны придать ВСУ новые качества. Об этом 29 июля в интервью ИА REGNUMзаявил военный обозреватель, научный сотрудник ИМЭМО РАН Илья Крамник.

Defense. gov HIMARS

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По его словам, военная помощь Запада хотя и не восполняет целиком потери украинских войск и военного потенциала, отчасти придает ВСУ новые качества. «Например, HIMARS», — заявил эксперт.

До передачи этих РСЗО Украине у неё не было систем, способных производить высокоточные удары на несколько десятков километров, отметил эксперт.

И хотя количество этих установок невелико и явно недостаточно для того, чтобы переломить ход боевых действий, их влияние заметно. ОТРК «Точка У» не обладает такой точностью, особенно в тех вариантах, которые у Украины есть на вооружении, констатировал Крамник.

«Хочу отметить, что ключевая помощь Украине — это помощь боеприпасами и горючим, без которых нельзя вести боевые действия в принципе. И неизмеримо важна помощь в разведывательном и информационном обеспечении» — заключил эксперт.

Напомним, что ранее США предоставили Украине ОТРК HIMARS, способный наносить высокоточные удары.