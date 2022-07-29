Москва, , 09:48 — REGNUM Правительство внесло в Госдуму законопроект, разрешающий продавать рецептурные лекарства дистанционно, передает корреспондент ИА REGNUM 29 июля.

Лекарства Дарья Антонова © ИА REGNUM

Документ предусматривает проведение эксперимента по онлайн-продаже рецептурных лекарств в период с 1 марта 2023 года до 1 марта 2026 года в Москве, в Белгородской и Московской областях.

Отмечается, что под эксперимент не попадут лекарственные препараты, содержащие наркотические средства и психотропные вещества, лекарства, которые нужно хранить при температуре ниже 15 градусов Цельсия, спиртосодержащие лекарства с объемной долей этилового спирта свыше 25% и лекарства, изготовленные аптечными организациями.

Также нововведение не будет распространяться на лекарственные препараты, отпускаемые бесплатно или со скидкой льготникам.

Требования к участникам эксперимента, порядок осуществления розничной торговли, требования к доставке препаратов гражданам, а также правила выдачи разрешения на дистанционную продажу рецептурными препаратами утвердит правительство РФ.