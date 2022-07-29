Москва, 29 июля, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в хостеле.

Kremlin.ru Сергей Собянин

«Соболезную родным и близким погибших», — написал мэр в личном телеграм-канале.

По словам Собянина, минувшей ночью произошёл пожар в хостеле на Алма-Атинской улице, в результате которого погибли восемь человек. Мэр отметил, что пожарные вовремя прибыли на место и сработали профессионально.

Как сообщало ИА REGNUM, глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования пожара в московском хостеле.

Следователи возбудили дело по ч. 3 ст.238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).