Кишинёв, , 09:47 — REGNUM Молдавские пограничники отказались разрешить въезжать в страну российскому певцу Филиппу Киркорову, прибывшему в кишинёвский аэропорт в ночь на 29 июля. Об этом сообщает портал Deschide.

Филипп Киркоров на ПМЭФ 2022 Дарья Драй © ИА REGNUM

«При проведении контроля по установленным протоколам установлено, что условия для разрешения на пересечение государственной границы не соблюдены», — приводят журналисты комментарий пограничников.

Сообщается, что Киркоров прилетел из Стамбула. Из-за запрета на въезд в Молдавию ему пришлось возвращаться обратно.

Напомним, в июне молдавская оппозиционная партия «Шор» объявила о протестном митинге вечером в Кишинёве. После него был запланирован концерт с участием Киркорова. Вице-председатель партии Марина Таубер заявила, что на акцию пришли 40 тыс. граждан, но власти сорвали мероприятие, в том числе и концерт. В полиции Молдавии заявили, что правоохранителям не предоставили документацию о звуковом оборудовании, поэтому они запретили акцию.