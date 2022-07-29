Кишинёв, 29 июля, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Молдавские пограничники отказались разрешить въезжать в страну российскому певцу Филиппу Киркорову, прибывшему в кишинёвский аэропорт в ночь на 29 июля. Об этом сообщает портал Deschide.

Дарья Драй ИА REGNUM Филипп Киркоров на ПМЭФ 2022

«При проведении контроля по установленным протоколам установлено, что условия для разрешения на пересечение государственной границы не соблюдены», — приводят журналисты комментарий пограничников.

Сообщается, что Киркоров прилетел из Стамбула. Из-за запрета на въезд в Молдавию ему пришлось возвращаться обратно.

Напомним, в июне молдавская оппозиционная партия «Шор» объявила о протестном митинге вечером в Кишинёве. После него был запланирован концерт с участием Киркорова. Вице-председатель партии Марина Таубер заявила, что на акцию пришли 40 тыс. граждан, но власти сорвали мероприятие, в том числе и концерт. В полиции Молдавии заявили, что правоохранителям не предоставили документацию о звуковом оборудовании, поэтому они запретили акцию.