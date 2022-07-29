Белгород, , 09:51 — REGNUM Приёмная комиссия Белгородского государственного университета получила 262 полных пакета документов от абитуриентов из ЛДНР и ряда областей Украины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 июля в пресс-службе вуза.

Белгородский госуниверситет Https://www.bsu.edu.ru

Больше всего желающих обучаться в БелГУ из Харьковской области — 125 заявлений. По одному заявлению подали абитуриенты из Полтавской, Одесской и Запорожской областей, два человека — из Киевской области.

Студентами БелГУ хотят стать 87 граждан Луганской Народной Республики и 45 жителей ДНР.

Самыми популярными направлениями у абитуриентов стали педагогический институт (46 заявлений), медицинский институт и институт инженерных и цифровых технологий (по 37 заявок), а также институт экономики и управления.