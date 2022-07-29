Москва, 29 июля, 2022, 09:44 — ИА Регнум. По факту гибели людей в результате пожара в хостеле на юге Москвы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») сообщили 29 июля в пресс-службе столичного СК РФ.

МЧС РФ Пожар

По предварительным данным, при возникновении задымления не сработала пожарная сигнализация. Погибшие находились в одной комнате и погибли от отравления продуктами горения. Скорее всего, в момент начала пожара они спали.

В настоящее время устанавливаются точная причина возгорания. Будет назначена пожарно-техническая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

ИА REGNUM сообщало, по предварительным данным, причиной пожара в хостеле на улице Алма-Атинская на юге Москвы стал аварийный режим работы энергосети.

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