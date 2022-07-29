Молдавия, , 09:43 — REGNUM Российский певец Филипп Киркоров не смог попасть на территорию Молдавии. 28 июля пограничная полиция отказала ему во въезде в страну. Об этом сообщает молдавский новостной портал Deschide.

Молдавия Иван Шилов © ИА REGNUM

«В международном аэропорту Кишинева в отношении некоторых иностранных граждан было принято решение об отказе во въезде в Молдавию», — подтвердили в пограничной полиции страны, не называя конкретных имён.

В ведомстве пояснили, что этими гражданами «не были соблюдены условия разрешения на пересечение государственной границы».

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По информации газеты Cotidianul, российский артист приземлился в международном аэропорту Кишинева на борту самолёта, выполняющего чартерный рейс из Стамбула. При выходе из VIP-зала пограничники сообщили Киркорову, что у него есть запрет на въезд на территорию Молдавии, «поэтому обстоятельства заставили его вернуться», указывает издание.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле въезд в страну на пять лет певцу Филиппу Киркорову запретила Эстония. В мае аналогичные меры в отношении исполнителя были приняты в Латвии, которая запретила ему въезжать в страну на неопределённый срок. В июне 2021 года Киркоров был официально внесён в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.

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