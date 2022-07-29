Ресифи, Бразилия, 29 июля, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Бывший нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав стал игроком бразильского футбольного клуба «Спорт Ресифи». Об этом 29 июля сообщает пресс-служба команды.

Mikhail Slain Вагнер Лав

Отмечается, что 38-летний Вагнер Лав подписал контакт со «Спорт Ресифи», который рассчитан до ноября 2022 года. Команда выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Бразилии.

Напомним, Вагнер Лав он выступал за ЦСКА в 2004–2011 годах и в 2013-м. В составе команды он стал трёхкратным чемпионом России, шесть раз выиграл Кубок России, а также стал обладателем Кубка УЕФА.

Последним клубом форварда был датский «Мидтьюлланн».