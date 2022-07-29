Воронеж, , 09:42 — REGNUM Первый миллион тонн зерна собрали в хозяйствах Воронежской области, об этом 29 июля в телеграм-канале написал губернатор Александр Гусев.

Пшеница Александр Погожев © ИА REGNUM

«Поздравляю каждого, кто трудится в поле на воронежской земле. Наши аграрии собрали первый миллион тонн зерна в этом году. Благодаря их труду регион по-прежнему остаётся в лидерах и с каждым годом усиливает свои позиции», — написал Гусев.

На 29 июля валовой сбор зерновых в регионе составил 1 млн 31 тысяча тонн, средняя урожайность составляет 44,2 центнера с гектара. Лидеры по урожайности в этом году — Лискинский район (63 ц/га), Хохольский (60,6 ц/га), Панинский (58,2 ц/га), Острогожский (56,8 ц/га), Бутурлиновский (54,2 ц/га) районы.

В общей сложности, отметил губернатор, в этом году в Воронежской области намерены получить более пяти миллионов тонн зерна.

«Массовая уборочная кампания ранних зерновых завершится к концу второй декады августа. Затем приступим к уборке проса, овса, гречиху, нута, кукурузы», — уточнил Гусев.

Отметим, что в 2021 году в Воронежской области урожай зерновых составил 4,2 млн тонн, в 2020 году — рекордные шесть миллионов тонн.