Угледар, , 17:56 — REGNUM Украине не хватало стрелкового оружия и ранее, но в ходе СВО на Украине оно играет второстепенную роль. Об этом 29 июля в интервью ИА REGNUM заявил военный обозреватель, научный сотрудник ИМЭМО РАН Илья Крамник.

Углегорская ТЭС

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«В этой войне характеристики стрелкового оружия играют малозначимую роль. Главным является артиллерия. На нее и надо смотреть в первую очередь», — заявил эксперт.

Калашников (Zastava M70A — югославский вариант автомата Калашникова — ИА REGNUM), каким бы он ни был, всем знаком, военнослужащих не нужно дополнительно обучать им пользоваться, его проще чинить, отметил Крамник.

«Боеприпасы к нему не нужно дополнительно завозить. То, что это не самый лучший вариант Калашникова, никого не волнует» — заключил эксперт.

Напомним, что рядом с убитыми солдатами ВСУ в районе Углегорской ТЭС были обнаружены автоматы югославского производства.