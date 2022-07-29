Москва, , 09:39 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о пожаре в столичном хостеле. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Глава СКР Александр Бастрыкин Sledcom.ru

По данным следствия, ночью 29 июля в хостеле на улице Алма-Атинской в Москве произошло возгорание, в результате которого, по предварительным данным, погибли восемь человек. Ещё четыре человека доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Следователи выясняют обстоятельства и причины произошедшего, назначена экспертиза.