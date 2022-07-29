Чукотский АО, 29 июля, 2022, 09:38 — ИА Регнум. На Чукотке 28 июля в 500 метрах в восточном направлении от посёлка Беринговский обнаружили трупп 13-летней девочки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры округа.

Jeff Kubina Дуговой электрический разряд

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Установлено, шестеро подростков гуляли в окрестностях Беринговского и поднялись на неработающую транспортерную ленту шахты «Нагорная», ранее используемую для транспортировки угля. Находясь на ленте, одна из девочек взялась рукой за проходящий над ней провод, который оказался под напряжением. Ребенок получил удар током, от которого наступила смерть.

В связи с произошедшим прокуратурой округа организована проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, обстоятельства гибели 59-летнего работника завода в Навле Брянской области выясняют следователи СУ СК региона.