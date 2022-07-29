Петропавловск-Камчатский, 29 июля, 2022, 09:39 — ИА Регнум. На Камчатке специалисты краевого министерства природных ресурсов и экологии по поступившим жалобам населения провели выездную проверку в Быстринском районе и обнаружили незаконную добычу полезных ископаемых, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Карьер

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В 5 км от села Эссо вдоль дороги был обнаружен нелегальный карьер, на котором велась добыча песчано-гравийной смеси. На месте находились мобильный компактный грохот для разделения ПГС на фракции, экскаватор и бульдозер, организован склад для раздельного накопления фракций добываемой смеси.

«Вся техника имеет регистрационные номера, что позволяет установить собственника и идентифицировать нарушителей. Осмотр проведен с использованием БПЛА, выполнена привязка карьера на местности. По факту незаконной разработки карьера будет проводиться разбирательство», — пояснил заместитель министра природных ресурсов и экологии Камчатки, начальник экологической инспекции Алексей Юрков.

Незаконную добычу полезных ископаемых пресекли.

Как сообщало ИА REGNUM, в Рыбинском районе Ярославской области обнаружен незаконный карьер по добыче полезных ископаемых.