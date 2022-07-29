Уфа, 29 июля, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Многофункциональные торгово-развлекательные центры намерены построить в Башкирии. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба главы региона.

Торговый центр

Сообщается, что вопрос возведения в Уфе, Салавате и Стерлитамаке многофункциональных торгово-развлекательных центров был рассмотрен на заседании инвестиционного комитета республики в формате «Инвестчас». На реализацию данного проекта планируется направить до 900 млн рублей и создать 90 новых рабочих мест в штате торговых комплексов и до 900 рабочих мест для предпринимателей в сфере торговли, оказания услуг и общественного питания.

Отмечается, на площадках намерены разместить торговые помещения, фудкорты, зоны отдыха и массовых мероприятий, рестораны в национальном стиле России и Башкирии. Проектом предусмотрено благоустройство прилегающих территорий с оборудованием парковок и подъездных путей для транспорта.

Сообщается, что по результатам заседания члены инвестиционного комитета присвоили данному проекту статус приоритетного с предоставлением налоговых льгот.

«Предлагаю начинать работу в Салавате и Стерлитамаке. Если эта инициатива «полетит», то на втором этапе мы рассмотрим предоставление площадки для аналогичного комплекса в Уфе», — приводит пресс-служба слова главы республики Радия Хабирова.