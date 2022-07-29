Барнаул, 29 июля, 2022, 09:37 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Алтайскому краю 29 июля известило о завершении расследования уголовного дела по коррупционной статье в отношении бывшего главы администрации Центрального района города Барнаула Юрия Еремеева.

Пресс-центр администрации Барнауа Юрий Еремеев

По данным следствия, не позднее 2016 года состоя в должности главы администрации Центрального района города Барнаула, обвиняемый получил от гражданина взятку в виде оказания услуг по выполнению строительно-монтажных работ на принадлежащем ему земельном участке. Взятка предназначалась за назначение взяткодателя на должность главы Лебяжинской сельской администрации Центрального района города Барнаул.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники ФСБ России по Алтайскому краю.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину в содеянном. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым и. о. прокурором Индустриального района города Барнаул обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря 2021 года заместитель главы администрации Барнаула, руководитель аппарата Юрий Еремеев в соцсетях признался, что вынудлен покинуть кресло вице-мэра потому, что «у правоохранителей возникли вопросы». По его словам, эти вопросы никак не связаны с периодом работы в администрации Барнаула.

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В 2020 году число преступлений коррупционной направленности, совершённых на территории Алтайского края выросло на 19,7%, а число взяток — на 21,4%.

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