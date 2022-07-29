Улан-Удэ, , 09:37 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах аварии, в результате которого погиб малолетний ребёнок. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, трагедия произошла вечером 23 июня.

Велосипед

На улице Республиканской 18-летний водитель грузового бортового автомобиля сбил малолетнего велосипедиста на проезжей части. В результате ребёнок скончался на месте.

«Отдел по расследованию дорожно-транспортных происшествий следственного управления УМВД России по г. Улан-Удэ просит откликнуться возможных очевидцев ДТП», — призвали в ведомстве.

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