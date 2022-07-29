Донецк, 29 июля, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли Донецк из «Града» и «Урагана», сообщили 29 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 08:25 (совпадает с мск) — н. п. Первомайское — г. Донецк (Киевский р-н): выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град»; 08:35 — н. п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 5 снарядов калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Кроме того, боевики ВСУ в 8:35 выпустили по Киевскому району Донецка пять ракет из БМ-27 «Ураган». Спустя 15 минут, в 8:50, ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка еще пять ракет калибра 152 мм.