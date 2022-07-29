Екатеринбург, , 09:36 — REGNUM В Екатеринбурге заведующая одним из частных детских садов отдана под суд за мошенничество на общую сумму более 57,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба свердловской облпрокуратуры.

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По данным следствия, в 2016–2020 годах она незаконно получила деньги в виде субсидий из регионального бюджета. Основанием для получения выплат стали ежегодно предоставляемые ею в областное минобразования недостоверные данные о численности обучающихся и включение недостоверных сведений в отчёты.

Всего гражданка получила субсидий на 66,5 млн рублей. Из них мошенническим способом более 57,2 млн. Уголовное дело направлено в Ленинский райсуд