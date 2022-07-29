Калуга, 29 июля, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий в пригородном калужском поселке Северный будет занимать вытрезвлением лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Об этом 29 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на закон, определяющий порядок создания вытрезвителей, принятый депутатами Законодательного собрания Калужской области на внеочередном заседании сессии регионального парламента.

Цитата из к/ф «100 грамм для храбрости». Реж. Борис Бушмелёв, Анатолий Маркелов, Георгий Щукин. 1976. СССР В вытрезвителе

Бесплатной услугой отрезвления смогут воспользоваться порядка 900 человек в год. Приходить в чувство пациенты вытрезвителя будут в специализированном отделении на пять коек. Три койки — мужские, две — женские.

После посещения вытрезвителя им придется платить штрафы за появление в общественном месте в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и мелкое хулиганство.

Закон, определяющий порядок создания вытрезвителей в Калужской области, вступит в силу 1 января 2023 года.