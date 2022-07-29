Ульяновск, , 09:33 — REGNUM В Ульяновске завершено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, которую обвинили в убийстве подруги в Международный женский день. Орудием преступления, как полагает следствие, стал «фрагмент дерева». Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Преступление Иван Шилов © ИА REGNUM

Перед судом предстанет 34-летняя жительница Ульяновска. Правоохранители считают, что преступление было совершено ночью 8 мая 2022 года в парке Винновская роща Железнодорожного района города. По данным следствия, обвиняемая во время распития спиртных напитков нанесла своей 35-летней знакомой многочисленные удары «фрагментом дерева», от которых потерпевшая скончалась на месте преступления.

Обвиняемая находится под арестом. Ей инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Материалы уголовного дела переданы в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске вступил в силу приговор в отношении гражданина Киргизии, которого признали виновным в убийстве в кафе. Жертвой преступления стал коллега осуждённого.

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