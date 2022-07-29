Владивосток, , 09:32 — REGNUM Во Владивостоке 29 июля проходит второй день международных спортивных игр «Дети Азии» — разыграют десять комплектов наград. Помощник президента России Игорь Левитин, министр спорта РФ Олег Матыцин и губернатор Приморья Олег Кожемяко побывали на спортивных площадках города, осмотрели деревню спортсменов и пообщались с участниками, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Игорь Левитин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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На совещание по развитию спортивной инфраструктуры региона были представлены проекты строительства центров нескольких видов спорта. Большинство из них разместятся на острове Русском.

Отмечаются, что участники игр «Дети Азии» живут в комфортных двухэтажных номерах с видом на море и пятиразовым питанием. При этом есть возможность тренироваться на свежем воздухе.

Игорь Левитин отметил высокий уровень организации игр в Приморье:

«Были на соревнованиях. Все сделано достойно, площадки оборудованы по международным стандартам, великолепная церемония открытия игр. Мероприятие такого уровня, как во Владивостоке могут провести в Азии всего несколько стран. Игры удались, приехали ребята из 13 стран, поэтому интерес к играм огромный».

Олег Кожемяко общаясь со спортсменами сказал, что международные соревнования в Приморье будут проводиться регулярно, поэтому ребятам нужно «быть в форме».

«В следующем году намерены провести международные соревнования по скейтбордингу. Это актуальный и модный среди молодежи вид спорта. Мы это делаем, чтобы вы с детства могли дружить друг с другом, общаться, знакомиться с обычаями и культурой других стран, взрослыми поделиться накопленным опытом со своими детьми, укреплять единство между нашими народами. Будем проводить соревнования с уклоном на Азиатско-Тихоокеанский регион. Готовьтесь к следующим турнирам», — напутствовал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, церемония открытия Деревни спортсменов VII Международных спортивных игр «Дети Азии» состоялась во Всероссийском детском центр «Океан» 27 июля. Зрителями стали спортсмены из России и зарубежных стран, тренеры, волонтеры, представители спортивных делегаций и детского центра.