Тульская область, 29 июля, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Маленький мальчик утонул в реке Упа в городе Советск Щекинского района Тульской области 28 июля, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Тульской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Следственный комитет

Как предварительно установлено, днём 28 июля 11-летний мальчик и его 12-летняя сестра зашли​ в воду реки Упа​ в районе водохранилища Советска, где купание запрещено. Сильным течением детей начало уносить. Очевидцы попытались спасти детей, девочку из воды вытащить удалось, её брат погиб.

По данному факту ​организовано проведение процессуальной проверки. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.