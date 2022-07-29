В Тульской области утонул ребёнок
Тульская область, 29 июля, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Маленький мальчик утонул в реке Упа в городе Советск Щекинского района Тульской области 28 июля, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Тульской области.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Следственный комитет
Как предварительно установлено, днём 28 июля 11-летний мальчик и его 12-летняя сестра зашли в воду реки Упа в районе водохранилища Советска, где купание запрещено. Сильным течением детей начало уносить. Очевидцы попытались спасти детей, девочку из воды вытащить удалось, её брат погиб.
По данному факту организовано проведение процессуальной проверки. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.