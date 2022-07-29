Штат Нью-Йорк, США, , 09:32 — REGNUM США нужно начать диалог с Россией, пока не поздно, считают американские политологи Сэмюэль Шарап и Джереми Шапиро в статье для газеты The New York Times.

Флаги России и США Mil.ru

Они пишут, что США полны решимости поставлять Украине всё более мощное оружие, а Россия готова противостоять этим вооружениям любой ценой. И сейчас разрастание конфликта до масштабов войны между Россией и НАТО кажется неминуемым.

В статье говорится, что США и страны Европы пообещали предоставить Киеву помощь на десятки миллиардов долларов, Запад поставляет Украине всё более мощное вооружение, а Россия продолжает наступление.

Эксперты считают, что начинать переговоры в разгар боевых действий было бы политически рискованно и потребовало бы значительных дипломатических усилий, при этом успех не гарантирован.

«Но диалог может открыть возможное пространство для компромисса и определить путь выхода из спирали. В противном случае эта война может в конечном итоге привести Россию и НАТО к прямому конфликту»,— отмечают эксперты.