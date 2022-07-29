Тбилиси, 29 июля, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Значительный рост потока автомобилей через пропускные пункты на грузинско-российской границе не стал поводом для ослабления контроля со стороны таможенников. Об этом 28 июля заявила пресс-служба Службы доходов минфина Грузии.

Sputnik Верхний Ларс

«Информация, будто на грузино-российской границе начался неконтролируемый въезд грузов и пассажиров, атаможенники больше не могут контролировать ситуацию — заведомая ложь и дезинформация», — заявили в ведомстве.

Сообщается, что в связи с большим количеством транспорта, проезжающего через границу, таможенные пункты перешли на круглосуточный режим работы. Кроме того, созданы дополнительные группы мониторинга, в том числе для отслеживания товаров, на которые распространяются антироссийские санкции.

«Все наши международные партнёры проинформированы о текущих мерах контроля. Служба доходов минфина ещё раз призывает СМИ быть более ответственными за безопасность и репутацию страны и не распространять дезинформацию», — добавили в министерстве.

При этом в минфине не отрицают, что из-за большого количества машин на границе возможна задержка при их оформлении на «некоторое время».

Напомним, после того, как торговые потоки были перенаправлены из-за антироссийских санкций, нагрузка на пропускной пункт «Верхний Ларс» на грузино-российской границе резко выросла из-за грузовиков, идущих из Турции и черноморских портов. Это привело к длительному простаиванию машин в очереди.