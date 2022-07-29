Херсон, Украина, , 17:41 — REGNUM Причины отсутствия ударов ВС РФ по мостам через Днепр носят политический, а не военный характер. Об этом 29 июля в интервью ИА REGNUM заявил военный обозреватель, научный сотрудник ИМЭМО РАН Илья Крамник.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Я думаю, что виной этому политические причины и считаю, что удары по мостам смогли бы существенно ускорить течение и завершение СВО. Военных причин не наносить удары по мостам я не вижу», — заявил эксперт.

Напомним, что ранее ВСУ нанесли удары из установок HIMARS по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне.